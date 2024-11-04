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Умєров пропонує ветеранам реформувати ЗСУ: потрібно заповнити анкету

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 16:50
Умєров пропонує ветеранам реформувати ЗСУ: потрібно заповнити анкету
скриншот

Міністерство оборони України планує залучити ветеранів до реформування системи забезпечення Збройних сил України.

Джерело: міністр Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні в Україні проживає майже 1 мільйон ветеранів, які повертаються до цивільного життя після захисту нашої держави.

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Це люди, які мають не лише безцінний бойовий досвід, а й у цивільному житті були кожен професіоналом своєї справи.

Саме тому ми запрошуємо їх долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України. Державний оператор тилу (ДОТ) відкриває двері для ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які готові спрямувати свій досвід на зміни в нашій армії".

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Деталі: За словами Умєрова, під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани матимуть можливість взяти участь у відкритому конкурсі, обрати найбільш близький для себе напрямок діяльності та пройти базову підготовку працівників тилу.

Охочим пропонують заповнити анкету на офіційному сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року за посиланням.

Умєров РустемМіноборони
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