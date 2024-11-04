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У Херсоні під час розмінування після російських атак загинув вибухотехнік

Євген КізіловПонеділок, 4 листопада 2024, 17:16
У Херсоні під час розмінування після російських атак загинув вибухотехнік
Олександр Вітер. Фото: Нацполіція

Під час розмінування приватного домоволодіння у Херсоні стався вибух, внаслідок якого смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер.

Джерело: Національна поліція у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що трагічна подія сталася в Інженерному Херсонської міської громади. Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишені боєприпаси після російської дронової атаки.

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Загиблому був 41 рік. Службі в органах внутрішніх справ Олександр присвятив 10 років. Працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" та у вибухотехнічному відділі.

Херсонмінуваннявійнажертви
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