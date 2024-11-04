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Лідер Словаччини відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 4 листопада 2024, 18:03
Лідер Словаччини відхилив усі запити словаків на участь у війні на боці України
Петер Пеллегріні, фото: Getty Images

Президент Словаччини Петер Пеллегріні не задовольнив жодного з чотирьох прохань громадян Словаччини про дозвіл на службу в українській армії, які він отримав з моменту вступу на посаду в червні цього року.

Джерело: канцелярія президента, "Європейська правда" з посиланням на TASR

Деталі: Кілька схвалень словацьких заявок дала колишня глава словацької держави Зузана Чапутова, яка перебувала на посаді навіть на момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Служба в іноземній армії без згоди президента є в Словаччині кримінальним злочином, за який винуватцю загрожує ув'язнення.

Під час президентської кампанії Пеллегріні підтримав позицію нинішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо про припинення поставок зброї в Україну з державного резерву, хоча в минулому він і підтримував військову допомогу Києву.

Після обрання президентом у квітні цього року він заявив, що підтримувати військовий конфлікт, який за два роки не дав результатів, – це трагедія.

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Президент Чехії Петр Павел, згідно з інформацією від початку листопада, дозволив 60 чехам приєднатися до українських збройних сил.

Офіційно відомо про чотирьох чехів, які воювали за Україну добровольцями і загинули. Серед них Карел Кучера, якого на День незалежності Чехії президент Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм". Карел поїхав в Україну без офіційного дозволу, так і не отримавши згоди від тодішнього президента Мілоша Земана.

СловаччинаУкраїнавійна
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