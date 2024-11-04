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Трюдо повідомив про відправку Україні першої замовленої системи NASAMS – Зеленський

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 4 листопада 2024, 19:06
Трюдо повідомив про відправку Україні першої замовленої системи NASAMS – Зеленський
PETTER BERNTSEN/AFP via Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна вже відправила Україні першу замовлену систему ППО NASAMS. Вона має приїхати до кінця цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у соцмережах

Деталі: За словами глави держави, із Трюдо він обговорив "формулу миру" та "план перемоги", який детальніше канадському прем’єру представили минулого тижня, а також співпрацю для організації другого Глобального саміту миру з широким представництвом.

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"Крім того, прем’єр-міністр (Трюдо. – Ред.) повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", – анонсував він.

Також лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, "зокрема залучення до війни Північної Кореї", та скоординували співпрацю в межах канадського головування у "Групі семи" у 2025 році.

Оттава оголосила про плани передати Україні систему ППО NASAMS ще в січні 2023 року.

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План полягав в тому, що Канада оплачує уряду США повну вартість системи, а Сполучені Штати укладають договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.

Але станом на початок 2024 року повідомлялось, що система NASAMS досі не була відправлена Україні з Канади.

Канададопомога УкраїніППО
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