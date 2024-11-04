Путін доручив учаснику війни в Україні керувати цілою областю

Правитель Кремля Володимир Путін призначив тимчасовим виконувачем обов’язки голови Тамбовської області Євгенія Первишова, який нібито воював в Україні.

Джерело: російські видання "Медуза", "Важные новости"

Деталі: Повідомляють, що Первишов був мером російського міста Краснодар з 2016 по 2021 рік. Після цього став депутатом Держдуми.

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У листопаді 2022 року Первишов вирушив воювати в Україну добровольцем. Він говорив, що потрапив у БАРС "Каскад". Видання "Важные истории" стверджує, що це підрозділ, у складі якого "воюють" чиновники, а британська розвідка повідомляла, що він дислокується далеко від фронту.

Також у понеділок у Росії подав у відставку губернатор Ростовської області Василь Голубєв.