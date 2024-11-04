Україна отримала від Литви пів тисячі пікапів і міношукачів

Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів від очолюваної Литвою коаліції з розмінування.

Джерело: повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає "Європейська правда"

Деталі: Передання техніки з розмінування відбулось під час візиту глави Міноборони Литви Лаурінаса Кащюнаса до Києва.

Реклама:

Фото: Міністерство оборони

"Автотранспорт буде задіяний для гуманітарного розмінування, щоб уберегти життя наших громадян. Окрім того, допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів", – прокоментував Умєров.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

У коаліції наразі беруть участь близько 20 країн, однією з останніх долучилась Греція.

РЕКЛАМА:

Кащюнас під час візиту до Києва також обговорив оборонну співпрацю на 2025 рік та анонсував подальшу військову допомогу.