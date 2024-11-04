Президент обговорив з главою МЗС Німеччини військову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, під час якої сторони обговорили військову підтримку та інвестиції в оборону України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у X (Twitter)

Деталі: За словами глави держави, з Бербок він обговорив "військову підтримку, інвестиції в оборону України та виклики, які стоять перед нами напередодні зими".

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Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.



Основні теми переговорів – військова підтримка, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими.



Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини.… pic.twitter.com/53iEJg2Nwm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

"Цінуємо значну військову та фінансову допомогу, яку уряд Німеччини надає Україні. Ми розраховуємо на подальше посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини у наступному році, оскільки це є критично важливим для нашої перемоги", – додав він.

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Нагадаємо, Анналена Бербок прибула в понеділок у межах свого восьмого візиту солідарності до України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

Під час візиту глава німецького МЗС оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.