226 зіткнень відбулось на полі бою за добу – Генштаб

На фронті від початку доби відбулось 226 бойових зіткнень, з них найбільше на Курахівському напрямку.

Джерело: оперативна інформація Генштабу станом на 22.00 4 листопада

Дослівно: "З початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, окупанти завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак. Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

31 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

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На Сіверському напрямку загарбники один раз безуспішно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

Ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе наші війська відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку окупанти 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.