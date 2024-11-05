Росія атакує Харків КАБами: пролунала серія вибухів

У ніч на 4 листопада у окупанти завдали удару по Харкову, в місті пролунала серія вибухів.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте в укриттях".

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Деталі: Терехов написав, що у місті пролунала серія вибухів. Він також застеріг, що можливі повторні атаки по місту.

У Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів на Харків.

О 00:27 Синєгубов повідомив, що профільні служби виїхали на місця влучань. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

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00:47 Терехов написав, що за попередньою інформацією, удари відбулися по двох районах міста - Шевченківському та Київському. КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Обстеження місць прильотів триває.