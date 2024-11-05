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ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду

Олена ІвашківВівторок, 5 листопада 2024, 05:25
ISW: Росія у Молдові розпочала кампанію дискредитації перемоги Санду
Майя Санду, фото: Getty Images

Російські та прокремлівські діячі розпочали 4 листопада інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинної президентки Молдови Майї Санду на президентських виборах. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) підтвердила 4 листопада, що Санду набрала 55,35% голосів, перемігши дружнього Кремлю опонента Олександра Стояногло. Численні світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі за виборами в основному схвально оцінили проведення виборів, незважаючи на спроби Росії вплинути на їх результати. 

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Проросійські опозиційні партії та посадові особи намагалися дискредитувати перемогу Санду: Молдовська соціалістична партія назвала її "нелегітимним президентом"; пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду; а прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив кремлівському інформаційному агентству "ТАСС", що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори. 

Російський інформаційний простір, включно з російськими мілблогерами, повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що молдовські вибори контролюються "європейськими бюрократами" і що молдавани не мають жодного впливу на результат виборів. 

ISW раніше повідомляв про систематичні зусилля Росії щодо втручання у вибори в Молдові з метою зірвати проведення референдуму про вступ Молдови до Європейського Союзу (ЄС) і перемогу Санду.

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Ключові висновки ISW за 4 листопада:

  • Російські та прокремлівські актори розпочали 4 листопада інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинного президента Молдови Майї Санду на президентських виборах.
  • Грузинське громадянське суспільство і опозиція відновили 4 листопада мирні демонстрації проти парламентських виборів 26 жовтня, які викликали великі суперечки, закликаючи до продовження опору і подальшого розслідування масштабних порушень під час голосування.
  • Проект Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) 4 листопада опублікував розслідування, в якому детально викладені початкові вимоги Росії щодо повної капітуляції України до 2022 року, що ще раз підтверджує давню оцінку ISW, що Росія ніколи не була готова до добросовісних переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім її власних.
  • За повідомленнями, російські безпілотники та ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі влітку 2024 року суттєво вплинули на потужність української електрогенерації порівняно з березнем 2024 року, хоча незрозуміло, чи змогла Росія завдати значної подальшої шкоди українській енергосистемі після цього.
  • Нагороджений Кремлем засновник і директор відомого телеграм-каналу Rybar та соціального медіа-проекту намагався неправдиво представити себе в західних ЗМІ як некремлівського актора і підтвердив зусилля Кремля зі створення "медіа-шкіл" за кордоном.
  • Російська влада заарештувала заступника начальника тилу Росгвардії генерал-майора Мірзу Мірзаєва за хабарництво 3 листопада.
  • Російські війська просунулися вперед біля Нового Путі, Курська область.
  • Українські війська просунулися вперед у Харківській області, а російські - у Куп'янському, Кремінському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.
  • Міністерство оборони (МО) Росії продовжує спроби сформувати кадри лояльних військових журналістів, намагаючись контролювати про-військовий російський інформаційний простір і централізувати контроль над висвітленням війни в Росії.

ISWРосіяМолдова
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