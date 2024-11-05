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CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 07:49
CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США
колаж: cnn

Впливовий американський блогер, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа, розповів, що отримав 100 доларів від російського пропагандиста за публікацію фальшивого відео, де гаїтянські іммігранти нібито голосують на президентських виборах у США.

Джерело: CNN

Деталі: За словами чоловіка, цей платіж був одним із кількох, які він отримав від "зареєстрованого російського агента" для публікації в соціальних мережах напередодні виборів.

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Протрампівський інфлюенсер пише на платформі Х і має акаунт @AlphaFox78. Він є американцем, який живе у штаті Массачусетс. На його фейковому відео гаїтянський іммігрант стверджує, що принаймні двічі проголосує у штаті Джорджія за кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано – у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери.

Блогер розповів, що 100 доларів йому заплатив російський пропагандист-подкастер Сімеон Бойков (Simeon Boikov), відомий в інтернеті як "Австралійський казак" (Aussie Cossack). Людина, обізнана з ситуацією, підтвердила CNN, що від Бойкова блогеру в Массачусетсі було відправлено кілька платежів.

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Документи, з якими ознайомився CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, роблячи публікації в Інтернеті англійською та російською мовами.

Відомо, що Бойков нещодавно отримав російське громадянство і просить притулку в російському консульстві в Сіднеї. Він має історію публікації прокремлівської дезінформації. Розслідування CNN показало, що Бойков відігравав певну роль у російських дезінформаційних кампаніях, у тому числі спрямованих на президентські вибори в США 2024 року.

Джерела в американській та європейській розвідках повідомили CNN, що російська дезінформаційна мережа продукує постановочні пропагандистські відеоролики, які пізніше просувають американські інфлюенсери в соціальних мережах.

Нагадаємо: У вівторок 5 листопада в США проходить голосування на виборах президента. Американці обирають між колишнім очільником країни Дональдом Трампом і теперішньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

РосіяпропагандаСШАвибори
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