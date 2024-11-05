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Десятки штатів готові відправити Нацгвардію до Вашингтона, якщо там будуть заворушення після виборів

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 08:14
Десятки штатів готові відправити Нацгвардію до Вашингтона, якщо там будуть заворушення після виборів
фото: Getty Images

Понад 20 американських штатів готові направити війська Національної гвардії до Вашингтона, якщо там виникнуть заворушення після виборів президента, які проходять у вівторок в США.

Джерело: агентство АР з посиланням на офіційних осіб, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, представники Національної гвардії у двох десятках штатів висловили готовність направити свої підрозділи до Вашингтона, якщо буде необхідність і офіційний запит у найближчі тижні після президентських виборів і перед інавгурацією.

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Агентство пише, округ Колумбія поки що не зробив жодного офіційного запиту на залучення Національної гвардії. Проте, урядовці проводять зустрічі та готуються до можливості того, що будівлю Капітолію США знову може охопити насильство під час затвердження Конгресом результатів виборів.

Виступаючи перед журналістами в понеділок, 4 листопада, керівник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лоренсо зазначив, що наразі невідомо, скільки саме військових Національної гвардії буде потрібно у разі потреби.

Він додав, що це залежатиме від потреб округу Колумбія, але підкреслив, що Бюро Національної гвардії та штати вже готуються до можливого запиту на підтримку.

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Напередодні писали, що у районі Білого дому, Капітолія та резиденції віцепрезидентки Камали Гарріс у Вашингтоні з'явилися нові загородження на випадок можливих заворушень найближчими днями на тлі виборів.

Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто з кандидатів переможе. 

Читайте також: Вирішальні дні виборів у США: як Трамп надолужує відрив та що може визначити нового президента.

СШАвибори
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