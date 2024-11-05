Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників
У ніч на 5 листопада російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, керованими авіабомбами та запустили 79 ударних БпЛА.
Джерело: командування Повітряних сил
Деталі: Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.