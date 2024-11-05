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Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 листопада 2024, 09:16
Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників
Фото: Інфографіка Повітряних сил

У ніч на 5 листопада російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, керованими авіабомбами та запустили 79 ударних БпЛА.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Окупанти запускали ракети з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували КАБами Харківщину та запускали безпілотники типу "Shahed" та невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел РФ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в Росію.

ППОракетний ударбезпілотникиШахед
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