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У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 09:33
У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

У Сполучених Штатах розпочалися вибори президента. Уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Поселення, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу, відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі за традицією, яка бере свій початок з 1960 року. 

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У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси.

За традицією, всі виборці у Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в нині недіючому готелі "Бальзамс", щоб віддати свої таємні голоси. 

Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.

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Виборці у Діксвілл-Нотч підтримали кандидата від Демократичної партії на останніх двох президентських виборах. У 2020 році вони одностайно віддали п'ять голосів за президента Джо Байдена, а у 2016 році Гілларі Клінтон отримала чотири з семи голосів. Два віддали за Трампа і один – за кандидата від Лібертаріанської партії Гері Джонсона.

У січні четверо зареєстрованих республіканських виборців і двоє незалежних взяли участь у праймеріз Республіканської партії, віддавши шість голосів за колишню губернаторку Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

СШАвиборипрезидент
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