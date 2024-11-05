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Спецслужби США попередили про ризик насильства у "хитких" штатах через фейки РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 5 листопада 2024, 10:45
Спецслужби США попередили про ризик насильства у хитких штатах через фейки РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

Американські спецслужби застерігають, що у період виборів Росія може використовувати фейки для дестабілізації "хитких" штатів, що збільшує загрозу насильства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Офісу директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA)

Деталі: У заяві вказано, що з п’ятниці спецслужби спостерігали за тим, як іноземні супротивники, зокрема Росія, проводять додаткові операції впливу для підриву довіри до чесності виборів у США та розпалювання розбіжностей.

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Вони очікують, що ця діяльність посилиться в день виборів і в найближчі тижні і що наративи іноземного впливу будуть зосереджені на "хитких" штатах.

"Найактивнішою загрозою є Росія… Пов'язані з Росією суб'єкти впливу, зокрема, виготовляють відеоролики та створюють фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, вселити страх у виборців щодо виборчого процесу та навіяти американцям думку про те, що вони застосовують насильство один проти одного через політичні уподобання", – сказано у заяві.

Ці зусилля, додали спецслужби, можуть призвести до підбурювання до насильства, в тому числі проти членів виборчих комісій. 

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"Ми очікуємо, що російські суб'єкти випустять додатковий сфабрикований контент на ці теми протягом дня виборів, а також протягом днів і тижнів після закриття виборчих дільниць", – додали у заяві.

Іран також залишається значною загрозою іноземного впливу на вибори в США.

Виборцям рекомендують шукати інформацію з перевірених офіційних джерел, зокрема, від представників державних та місцевих виборних органів.

У США 5 листопада розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Читайте детально про те, як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства.

СШАвибориРосія
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