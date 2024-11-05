Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віцепрем’єр Польщі дорікнув Зеленському: Хай дякує, а не прискіпується

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 5 листопада 2024, 11:59
Віцепрем’єр Польщі дорікнув Зеленському: Хай дякує, а не прискіпується
фото: Getty Images

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський дорікнув президенту України Володимиру Зеленському за невдячність та звинуватив його у намаганні втягнути Польщу у війну з РФ.

Дждерело: Гавковський в інтерв’ю Radio Zet, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Гавковський висловив переконання, що українська влада, зокрема, президент Зеленський, несправедливо поводиться щодо Польщі.

Реклама:

"У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, негідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не прискіпуватися", – заявив польський віцепрем’єр.

У цьому контексті він згадав про заклики президента Зеленського, аби Польща збивала ракети і дрони РФ над українською територією.

"Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією… Я не згоден з такими заявами", – додав політик.

РЕКЛАМА:

У Гавковського склалося враження, що "Україна і український президент забули, як ми поводилися в Польщі і скільки ми допомогли з 2022 року". 

У відповідь на питання про те, звідки беруться нинішні заяви української влади, Гавковський сказав, що вони виникають через нерозуміння того, "якою була б ситуація в Україні, якби не польські відкриті серця".

"Чого я очікую від України, і перш за все від президента – а я нещодавно був у Києві… це щоб ми цінували, що у нас є друг, який простягнув тобі руку допомоги у важкі моменти, і не критикували його, коли виявиться, що ми хочемо ще більшого", – сказав віцепрем'єр Польщі.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський тим часом запропонував Україні купувати зброю у Польщі в кредит.

Нещодавно ЗМІ писали, що президент Польщі Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

ПольщаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

Радник Трампа: Зеленський має представити реалістичне бачення миру, Криму більше немає

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Терорист-смертник підірвав себе в Пакистані, вбивши щонайменше 24 людини

Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у "Резерв+"

Усі новини...
Польща
За перший місяць роботи до Українського легіону в Польщі надійшло понад 500 заявок
Глава МЗС Польщі розчарований "відсутністю прогресу" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Майже половина поляків чекають на послаблення безпеки Польщі у разі перемоги Трампа
Останні новини
18:25
У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель
18:10
ВІДЕОГаласують і б’ються дзьобами: полярники показали, як "сваряться" найменші пінгвіни Антарктиди
18:10
футбол"Олександрія" впевнено перемогла львівські "Карпати" і зберегла перше місце в УПЛ
18:03
Toyota має намір нарощувати виробництво в Китаї
17:55
Росіяни вдарили балістикою по Сумщині
17:28
Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі
17:21
Легенда велоспорту і рекордсмен Тур де Франс оголосив про завершення кар’єри
17:14
Обіцяла магічний "захист" для військового, який уже загинув: поліція розслідує справу щодо шахрайки
17:05
Суд вирішив, що водоканал не переплачував за бензин фірмі, близькій до мера Харкова
16:52
Радник Трампа: Зеленський має представити реалістичне бачення миру, Криму більше немає
Усі новини...
Реклама:
Реклама: