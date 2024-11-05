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На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 5 листопада 2024, 12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
Камала Гарріс і Дональд Трамп, фото: Getty Images

Понад сотня чинних і колишніх високопосадовців західних країн написали відкритого листа, у якому закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів виборів президента у США і не допустити угоди з Росією.

Джерело: відкритий лист посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Як вважають підписанти, із наближенням виборів у США Україна та союзники стикаються із подвійною стратегічною небезпекою.

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На їхню думку, перша полягає в тому, що нова адміністрація кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може спробувати нав'язати угоду з Росією, яка зашкодить інтересам України та європейській безпеці. 

"Це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і ЄС, у стані фальшивого нейтралітету, а Європа – у дестабілізуючій геополітичній сірій зоні в самому серці континенту", – вважають вони.

Другий сценарій, на їхню думку, полягає в тому, що нова адміністрація кандидатки від демократів Камали Гарріс продовжить політику "стагнації та червоних ліній, яка до цього часу стримувала можливості, за допомогою яких Україна могла б виграти війну". 

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"За такого сценарію фаталізм ключових європейських урядів, які відмовляються вірити, що Україна може перемогти, і спокушаються – в кращому випадку – лише на посилення оборони НАТО у відповідь на поразку України, може стати вирішальним всередині Альянсу, завдаючи шкоди його авторитету", – зазначили підписанти.

Вони впевнені: в обох випадках паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні – це був би фальшивий "мир", досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави.

Підписанти цього звернення переконані, що можливий третій курс, який може призвести до виживання України як суверенної держави і поразки Росії. 

Вони впевнені, що неминучість перемоги Росії – це міф, а Україна досі може перемогти.

"Ми пропонуємо, щоб коаліція охочих країн-членів НАТО взяла на себе зобов'язання посилити військову і фінансову підтримку Києва і підтвердила свою відданість меті створення суверенної України в межах кордонів, визнаних міжнародним правом, зосередившись на чіткій стратегії і теорії перемоги", – додали автори.

Серед підписантів, зокрема є представники Королівських військово-повітряних сил Британії, Військово-морських сил Франції,  колишній президент Естонії Тоомас Ільвес, колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, експерт з питань зовнішньої політики СДПН Міхаель Рот, політик німецьких "Зелених" Антон Гофрайтер та інші.

Дональд Трамп за останні тижні відзначився низкою суперечливих заяв про Україну та її підтримку у протистояння російській агресії. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Трамп заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Водночас республіканець поширював і відверту дезінформацію про "майже всі знищені до фундаменту" українські міста та непрямо звинувачував Зеленського в тому, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

5 листопада у США розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

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