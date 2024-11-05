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До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 5 листопада 2024, 13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
Ілюстративне фото: Getty Images

Перший підрозділ Українського легіону розпочне тренування на одному з полігонів Польщі до кінця 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ

Деталі: Як розповіли агентству в рекрутинговому центрі, перші добровольці вже у 2024 році підпишуть на базі центру в Любліні контракти зі Збройними Силами України, і їх буде направлено на один із полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу.

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Контракт можна буде підписати або на визначений термін (три роки), або до завершення особливого періоду.

Підготовка не відбуватиметься на базі Литовсько-польсько-української бригади, а навчання вестимуть інструктори країн НАТО у визначених місцях.

Як зазначило агентство, після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже на інших полігонах.

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За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для їх подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій.

"Попередньо була така домовленість із польською стороною, але остаточно це питання ще вирішуватиметься", – констатував представник центру, зазначивши, що українська сторона розраховує на максимальне сприяння Варшави в цьому питанні.

Повідомлялося, що до Українського легіону в Польщі станом на початок листопада подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.
  • Наприкінці місяця тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що країна готова тренувати українських рекрутів, проте спершу Україна має зібрати достатньо людей.

ПольщаУкраїна
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