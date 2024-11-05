З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ

Від початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179 танків російської армії.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "У танковому батальйоні – 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів.

Реклама:

Своєрідним "днем танкіста" для росіян цього року стало 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. Отже, впродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон".

Деталі: За даними МОУ, такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США. Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел).

9 мільярдів доларів США, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну, зазначають у Міноборони.