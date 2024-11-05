Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 5 листопада 2024, 13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
ілюстрація МОУ

Від початку 2024 року Сили оборони України знищили та підбили 3 179  танків російської армії.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "У танковому батальйоні  – 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкові батальйони окупантів.

Реклама:

Своєрідним "днем танкіста" для росіян цього року стало 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів. Отже, впродовж однієї доби армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон".

Деталі: За даними МОУ, такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше 9 млрд доларів США. Це приблизна сума, яка ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел).

9 мільярдів доларів США, для прикладу, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну, зазначають у Міноборони.

війнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна – омбудсмен

Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння – Зеленський

У ЄС немає консенсусу щодо навчальної місії на території України – Боррель

Сибіга заявив про налагоджений діалог між Зеленським і Трампом, почнеться підготовка зустрічі

фотоНа хімкомбінаті, який уразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – джерело

Помер відомий український боксер Узелков

Усі новини...
війна
Віцепрем’єр Польщі дорікнув Зеленському: Хай дякує, а не прискіпується
Біля Курська відбулося перше зіткнення ЗСУ та військових КНДР – FT
В результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20
Останні новини
01:10
Росія вдарила дронами по Одесі: попередньо один постраждалий, пошкоджено інфраструктуру
00:25
Тиждень скульптури: що треба знати про непересічну виставку
00:13
Одесу атакують ударні безпілотники: у місті чутно вибухи, працює ППО
23:57
оновлюєтьсяВорожі БпЛА атакують Україну з різних напрямків
23:54
тестЩо треба знати про незвичайні породи собак: впізнайте тварину по фото
23:52
футзалЕкстраліга: ХІТ розгромив "Енергію", "Сокіл" здолав "Суху Балку"
23:52
Росіяни в суботу поранили 4 мешканців Сумщини
23:24
У Куп'янській громаді більше не працюють банкомати і відділення "Укрпошти"
22:59
Як відмовитися від кофеїну? 5 порад від фахівців
22:57
У Курській області росіяни в суботу атакували 18 разів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: