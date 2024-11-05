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Кремль не визнає Санду президенткою Молдови

Христина Бондарєва, Іван Д'яконовВівторок, 5 листопада 2024, 14:06
Кремль не визнає Санду президенткою Молдови
Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

Речник правителя Росії Путіна Дмитро Пєсков висловив сумнів у легітимності президентських виборів у Молдові, заявивши, що Мая Санду не може вважатися президентом країни.

Джерело: слова Пєскова наводить "Коммерсант", передає "Європейська правда"

Деталі: Пєсков заявив, що вибори у Молдові не були ні чесними, ні справедливими, натомість були сповнені маніпуляцій.

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Пряма мова: "Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство".

Деталі: За його словами, російська сторона може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з РФ.  

Пєсков заявив, що через те, що молдованам в РФ "не було надано можливості використати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо". Нагадаємо, молдовська влада відкрила в Росії всього дві дільниці – й обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців з 5 тисяч можливих. 

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Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" нинішнє керівництво Молдови. 

Передісторія:

  • Нагадаємо, проросійська Партія соціалістів Молдови, яка висунула на виборах кандидата Александра Стояногло, заявила, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло.
  • Лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон назвав Санду "президенткою діаспори".
  • За підсумками підрахунку голосів виборців Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло; на закордонних дільницях за Санду проголосували понад 80% виборців, однак усередині Молдови найбільше голосів набрав Стояногло.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.

вибориМолдоваРосія
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