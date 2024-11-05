Кремль не визнає Санду президенткою Молдови

Речник правителя Росії Путіна Дмитро Пєсков висловив сумнів у легітимності президентських виборів у Молдові, заявивши, що Мая Санду не може вважатися президентом країни.

Джерело: слова Пєскова наводить "Коммерсант", передає "Європейська правда"

Деталі: Пєсков заявив, що вибори у Молдові не були ні чесними, ні справедливими, натомість були сповнені маніпуляцій.

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Пряма мова: "Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство".

Деталі: За його словами, російська сторона може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з РФ.

Пєсков заявив, що через те, що молдованам в РФ "не було надано можливості використати свій голос", результати виборів "вважати чистими неможливо". Нагадаємо, молдовська влада відкрила в Росії всього дві дільниці – й обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців з 5 тисяч можливих.

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Пєсков також заявив, що жителі Придністров'я "не схильні до того, щоб підтримувати хоч якось" нинішнє керівництво Молдови.

Передісторія:

Нагадаємо, проросійська Партія соціалістів Молдови, яка висунула на виборах кандидата Александра Стояногло, заявила, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло.

Лідер соціалістів, експрезидент Ігор Додон назвав Санду "президенткою діаспори".

За підсумками підрахунку голосів виборців Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло; на закордонних дільницях за Санду проголосували понад 80% виборців, однак усередині Молдови найбільше голосів набрав Стояногло.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.