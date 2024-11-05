Узбецького найманця засудили до п’яти років за участь у вторгненні в Україну

В Узбекистані засудили 51-річного місцевого жителя до п’яти років позбавлення волі за найманство у складі російської армії. Засуджений підписав річний контракт із російським міністерством оборони, аби уникнути відповідальності за побиття роботодавця.

Джерело: "Газета.uz"

Деталі: Суд у Ферганській області Узбекистану засудив 51-річного Алішера Халікова, який приїхав до Санкт-Петербурга в пошуках роботи.

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У листопаді 2023 року він побив роботодавця, який не виплачував йому заробітну плату, після чого був затриманий поліцією. Просто у відділку, під загрозою кримінального переслідування, він підписав контракт із міністерством оборони Росії.

Дослівно: "Адвокат, який прийшов захищати його у відділок, запропонував йому випити, і він погодився. Тоді адвокат пояснив, що побиття є злочином, за який передбачено до п'яти років позбавлення волі і запропонував участь у війні в Україні, щоб уникнути відповідальності".

Деталі: Після двомісячного навчання його відправили на фронт. 4 лютого під час перетину кордону України, колона, у якій він перебував, потрапила під удар безпілотника. Халіков отримав важке поранення та був госпіталізований у Москві.

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Після виписки його демобілізували та запропонували російське громадянство, від якого він відмовився та повернувся до Узбекистану. За підписання контракту та поранення він отримав 800 тисяч рублів (трохи більше $8000).

Дослівно: "Суд визнав Алішера Халікова винним за частиною 1 статті 154 Кримінального кодексу (Узбекистану – ред.) (вступ на військову службу до іноземних держав, органів безпеки, поліції, військової юстиції чи інших подібних органів) і засудив його до 5 років позбавлення волі".