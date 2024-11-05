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Росіяни вдарили по Харкову: 3 постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка  

Ірина БалачукВівторок, 5 листопада 2024, 20:11
Росіяни вдарили по Харкову: 3 постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка  
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

Під вечір 5 листопада російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, внаслідок чого пошкоджений житловий будинок та постраждали три людини.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура у Telegram  

Пряма мова Терехова: "Попередньо, удар по Шевченківському району, поряд з житловою забудовою… Уражень зазнав п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка". 

 
Фото прокуратури 

Деталі: За словами Снєгубова, росіяни ударили безпілотником. Наразі відповідні служби обстежують місце прильоту.  

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Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару постраждали дві жінки: 72 та 56 років. Обом медики надали допомогу на місці. 

 
Фото прокуратури

У прокуратурі ще пізніше повідомили про трьох постраждалих.  

Дослівно прокуратура: "Зафіксовано влучання безпілотника в дорожнє покриття в Шевченківському районі міста. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє мирних мешканців.

Пошкоджено скління прилеглих багатоповерхових житлових будинків, магазину та навчального закладу, також пошкоджень зазнали два цивільні автомобілі". 

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Фото прокуратури

Деталі: У прокуратурі уточнили, що, за попередніми даними, росіяни вдарили безпілотником "Герань-2".

Харківбезпілотникивійна
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