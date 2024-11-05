Росіяни вдарили по Харкову: 3 постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка
Під вечір 5 листопада російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, внаслідок чого пошкоджений житловий будинок та постраждали три людини.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна прокуратура у Telegram
Пряма мова Терехова: "Попередньо, удар по Шевченківському району, поряд з житловою забудовою… Уражень зазнав п’ятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка".
Деталі: За словами Снєгубова, росіяни ударили безпілотником. Наразі відповідні служби обстежують місце прильоту.
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару постраждали дві жінки: 72 та 56 років. Обом медики надали допомогу на місці.
У прокуратурі ще пізніше повідомили про трьох постраждалих.
Дослівно прокуратура: "Зафіксовано влучання безпілотника в дорожнє покриття в Шевченківському районі міста. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали троє мирних мешканців.
Пошкоджено скління прилеглих багатоповерхових житлових будинків, магазину та навчального закладу, також пошкоджень зазнали два цивільні автомобілі".
Деталі: У прокуратурі уточнили, що, за попередніми даними, росіяни вдарили безпілотником "Герань-2".