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Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на 9,3 млн доларів

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 5 листопада 2024, 17:59
Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на 9,3 млн доларів
Ігор Клименко та Карл-Оскар Болін. Фото: МВС

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час візиту до Києва анонсував новий пакет цивільної підтримки для України у розмірі 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення шведського уряду 

Деталі: У межах візиту Карл-Оскар Болін підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та представив новий пакет цивільної підтримки для України.

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Пакет містить два патрульні судна, 24 легкові автомобілі, мікроавтобус, ваговоз і засоби індивідуального захисту, які передасть берегова охорона Швеції, а також 40 тисяч захисних масок з фільтрами, які будуть закуплені для України.

Пакет, який ще має бути схвалений урядом Швеції, фінансується в межах трирічної фінансової програми для України на загальну суму 75 млрд шведських крон, рішення про яку уряд Швеції ухвалив у травні 2024 року.

Крім того, у межах Меморандуму шведська берегова охорона співпрацюватиме з Державною прикордонною службою України та Державною службою з надзвичайних ситуацій у сферах обміну досвідом та навчання.

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"Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив шведський міністр цивільної оборони у Києві.

Передісторія: 

  • У вересні шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 млн євро, який, зокрема, передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.

Швеціядопомога Україні
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