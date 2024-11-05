Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на 9,3 млн доларів
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін під час візиту до Києва анонсував новий пакет цивільної підтримки для України у розмірі 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів).
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення шведського уряду
Деталі: У межах візиту Карл-Оскар Болін підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком та представив новий пакет цивільної підтримки для України.
Пакет містить два патрульні судна, 24 легкові автомобілі, мікроавтобус, ваговоз і засоби індивідуального захисту, які передасть берегова охорона Швеції, а також 40 тисяч захисних масок з фільтрами, які будуть закуплені для України.
Пакет, який ще має бути схвалений урядом Швеції, фінансується в межах трирічної фінансової програми для України на загальну суму 75 млрд шведських крон, рішення про яку уряд Швеції ухвалив у травні 2024 року.
Крім того, у межах Меморандуму шведська берегова охорона співпрацюватиме з Державною прикордонною службою України та Державною службою з надзвичайних ситуацій у сферах обміну досвідом та навчання.
"Швеція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – наголосив шведський міністр цивільної оборони у Києві.
Передісторія:
- У вересні шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 млн євро, який, зокрема, передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.