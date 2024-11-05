Жовтень став рекордним щодо запуску дронів Росією: прямі влучання становлять 5%
Протягом останніх трьох місяців Росія випустила по Україні 4 300 ударних безпілотників типу Shahed та дронів інших типів, які імітують "Шахеди", ППО знищила 71% ворожих цілей.
Джерело: Генштаб у соцмережах
Деталі: За даними Повітряних сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди".
Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3063 ворожих БпЛА, а це — 71%.
Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з’явились маркування "локаційно втрачені" — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини (деякі поверталися в РФ або залітали на територію Білорусі –ред.).
За вказаний період — із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%.
Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%, наголошують у Генштабі. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.
Варто зазначити, що жовтень став рекордним щодо запуску ударних ворожих безпілотників:
- серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;
- вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;
- жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.
За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито –1055, локаційно втрачено – 10.
Відсоток збиття за період травень–липень 2024 становив близько 94%.
Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.