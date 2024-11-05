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Жовтень став рекордним щодо запуску дронів Росією: прямі влучання становлять 5%

Валентина РоманенкоВівторок, 5 листопада 2024, 17:58
Жовтень став рекордним щодо запуску дронів Росією: прямі влучання становлять 5%
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом останніх трьох місяців Росія випустила по Україні 4 300 ударних безпілотників типу Shahed та дронів інших типів, які імітують "Шахеди", ППО знищила 71% ворожих цілей.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: За даними Повітряних сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

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Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3063 ворожих БпЛА, а це — 71%.

Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з’явились маркування "локаційно втрачені" — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини (деякі поверталися в РФ або залітали на територію Білорусі –ред.).

За вказаний період — із серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%.

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Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%, наголошують у Генштабі. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

Варто зазначити, що жовтень став рекордним щодо запуску ударних ворожих безпілотників:

- серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;

- вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;

- жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

За аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито –1055, локаційно втрачено – 10.

Відсоток збиття за період травень–липень 2024 становив близько 94%.

Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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