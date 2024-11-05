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ОГП: Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 19:26
ОГП: Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
Фото - ОФіс генпрокурора

Російські військові 23 жовтня протягом тижня захопили у полон та розстріляли шістьох українських бійців.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року, о 17:17, представники зс РФ під час наступу на позиції Збройних Сил України в районі м. Селидове захопили у полон трьох українських військовослужбовців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених".

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Деталі: 1 листопада 2024 року, о 14:00, російські війська у ході штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку захопили в полон трьох українських бійців, після чого вбили їх з автоматичної зброї.   

У прокуратурі нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Офіс генпрокурораполоненівійна
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