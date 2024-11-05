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ЗМІ: ЄС чекає результатів виборів у США і уточнить подальшу підтримку України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 20:43

У Європейському Союзі визначать подальшу позицію стосовно допомоги Україні залежно від результатів виборів у США, але загальна лінія стосовно її підтримки буде незмінною.

Джерело: про це журналістам у вівторок, 5 листопада, сказав високопосадовець ЄС на умовах анонімності, пише "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: За словами співрозмовника журналістів, Європейський Союз "затамував подих" і чекає результатів виборів у США, після чого його позиція щодо подальшої допомоги Україні стане зрозумілою.

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Він додав, що в разі перемоги кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа та його потенційного рішення припинити надавати допомогу Україні "лінія ЄС залишиться такою ж, як і раніше – підтримувати Україну".

"Але чи будуть усі 27 членів Євросоюзу продовжувати цю лінію – інше питання", – зазначив посадовець ЄС.

Він вказав, що Євросоюзу весь час вдавалося зберегти єдність у цьому питанні, однак одностайності серед держав-членів немає – йдеться зокрема про Угорщину, яка блокує рішення ЄС щодо надання допомоги Києву і виступає з неузгодженими односторонніми ініціативами.

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Посадовець зазначив, що навіть у разі відмови Вашингтона від підтримки Києва це не обов'язково означатиме, що Європа піде тим самим шляхом; навпаки, вона може вирішити збільшити свою допомогу.

Так само, вважає співрозмовник, якщо США вирішать вести діалог із Росією через голову українців, "не впевнений, що це переконає інших робити те саме".

Вибори президента США тривають 5 листопада. У країні відкрилися виборчі дільниці усіх штатів, останніми починають голосувати Гаваї.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про те, коли будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.

ЄСдопомога УкраїнівибориСША
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