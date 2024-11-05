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Трамп заявив, що готовий визнати поразку, "якщо це будуть чесні вибори"

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 21:09
Трамп заявив, що готовий визнати поразку, якщо це будуть чесні вибори
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що визнає свою поразку у виборах лише за умови, що вибори будуть "проведені чесно".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Деталі: "Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними", – сказав Трамп журналістам після голосування у Флориді, повторивши застереження, яке він неодноразово використовував під час передвиборчої кампанії.

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Вбраний у червону кепку з написом "Повернімо Америці велич", Трамп повторив свою попередню критику електронних машин для голосування, припустивши, що вони менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

"Вони витрачають всі ці гроші на машини... Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, докази громадянства та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля", – сказав він журналістам у Вест-Палм-Біч.

Він додав: "Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... З ним не може щось статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити".

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Відповідаючи на запитання про побоювання заворушень після виборів і про те, чи буде він закликати своїх прихильників уникати насильства, він розкритикував це питання.

"Я не повинен їм цього говорити, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не жорстокі люди", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вже віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про те, коли будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.

Читайте також, як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства.

ТрампвибориСША
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