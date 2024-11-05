Нетаньяху звільнив міністра оборони, каже – зникла довіра

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що звільняє міністра оборони Йоава Галланта через "відсутність взаємної довіри".

Джерело: The Times of Israel

Деталі: У лаконічному листі, переданому міністру оборони, а потім опублікованому канцелярією прем'єр-міністра, Нетаньяху подякував Галланту за службу і повідомив, що його "перебування на посаді закінчується через 48 годин з моменту отримання цього листа".

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Пряма мова Нетаньяху під час відеозвернення: "На жаль, хоча в перші місяці війни між мною і міністром оборони існувала довіра і була дуже плідна робота, в останні місяці ця довіра дала тріщину".

Деталі: За словами прем’єра Ізраїлю, вони з міністром оброни "розійшлися в поглядах щодо управління війною". Нетаньяху звинуватив Галланта в тому, що той робив заяви і вживав заходів, які суперечать рішенням кабінету міністрів, а також у непрямій допомозі ворогам Ізраїлю.

"Я робив багато спроб подолати ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і, що ще гірше, вони стали відомі ворогам – наші вороги насолоджувалися цим і отримували від цього велику користь", – сказав прем’єр Ізраїлю.

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Він зазначив, що більшість членів уряду згодні з його рішенням щодо звільнення міністра оборони.

Галланта замінить міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац. Міністр без портфеля (який не керує міністерством – ред.) Гедеон Саар замінить Каца на посаді міністра закордонних справ.

Оновлено: Після повідомлення про звільнення Галланта в Ізраїлі почались протести.

Зокрема, у Тель-Авіві протестувальники блокують рух і підпалюють автомобілі на шосе Аялон.

Видання пише, що серед тих, хто закликає до протестів, – антиурядові групи і сім'ї заручників, які звинувачують Нетаньяху в тому, що він грає в політику і наражає на небезпеку їхніх близьких.

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