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В усіх навчальних центрах України збільшили тривалість військової підготовки до 45 днів

Ольга КириленкоВівторок, 5 листопада 2024, 22:01
В усіх навчальних центрах України збільшили тривалість військової підготовки до 45 днів
Ілюстративне фото - Getty Images

З першого листопада в усіх 27 навчальних центрах України збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів.  

Джерело: командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк

Деталі: До розширеної програми БЗВП, окрім основ застосування дронів та РЕБів, про що вже оголошували публічно, на прохання військових частин додали роботу з колективним озброєнням – кулеметами, гранатометами тощо.

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Кількість вправ зі стрільб збільшили з 23 до 45. Кількість патронів для стрільби з модернізованого автомата Калашникова – з близько 500 до 866.

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Передісторія: Таким чином Генштаб масштабував пілотний проект зі збільшення тривалості БЗВП від чотирьох навчальних центрів до всіх 27.

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Раніше повідомлялося, що рішення про масштабування проекту головком Олександр Сирський мав ухвалити в грудні, після перших результатів "пілоту". Утім результатів вирішили не чекати. У Генштабі переконані, що збільшення тривалості БЗВП у будь-якому разі підвищить рівень навичок новобранців.

Контекст: Співрозмовники УП у Генштабі не під запис пояснюють, що збільшення тривалості БЗВП має на меті переломити установку "люди не йдуть воювати, бо бояться потрапити ненавченими на фронт".

Збройні силиГенштабвійна
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