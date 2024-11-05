Зеленський анонсував "заміни й призначення" послів

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кадрові зміни серед очільників українських посольств.

Джерело: Зеленський сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 5 листопада, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава держави повідомив, що разом із главою МЗС обговорив "кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах", а також результати роботи українських дипломатів.

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"Готуємо заміни й призначення", – анонсував він без конкретики.

У відповідь на запит "Бабеля" зовнішньополітичне відомство України раніше повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії.

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Серед них було зокрема відкликання тимчасового повіреного у справах у Грузії.

Крім того, нещодавно Зеленський призначив нового посла в Польщі.