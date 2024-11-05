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У США поліція затримала чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 23:06
У США поліція затримала чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом
Фото - Getty Images

У США поліція повідомила про затримання чоловіка, який намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом, від якого "тхнуло пальним".

Джерело: про це йдеться в повідомленні поліції Капітолію, передає "Європейська правда"

Деталі: Правоохоронці зазначили, що чоловіка зупинили під час перевірки в Центрі відвідувачів Капітолію.

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"Від нього тхнуло пальним, він мав при собі факел і сигнальну ракету. На час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій", – додали в повідомленні.

Наразі невідомо, чи пов’язаний інцидент із виборами президента США, які відбуваються 5 листопада.

Як повідомляє The New York Times, протягом дня про інциденти, пов’язані з безпекою, повідомили посадовці щонайменше трьох штатів – Мейн, Джорджія і Північна Кароліна, але жодна з отриманих погроз не виявилась достовірною.

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У Джорджії, як повідомлялось, були тимчасово закриті дві виборчі дільниці після фальшивих погроз про мінування, джерелом яких була Росія.

Американська розвідка раніше повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

СШАвибори
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