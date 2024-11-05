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Російські війська 57 разів обстріляли Сумщину, поранили людину

Тетяна ОлійникВівторок, 5 листопада 2024, 23:47
Російські війська 57 разів обстріляли Сумщину, поранили людину
Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 5 листопада обстріляла з мінометів Шалигинську громаду на Сумщині та поранила людину.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Протягом дня росіяни 57 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 208 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

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Дослівно: "Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа".

Сумська областьвійнаобстріл
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