Трамп заявив про "масові фальсифікації" на виборах у Фільдельфії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про "масові фальсифікації" на виборах президента США у Фільдельфії, найбільшому місті штату Пенсильванія.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Багато розмов про масові фальсифікації у Філадельфії. Правоохоронці вже в дорозі".

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Деталі: Пенсильванія є нестабільним штатом, який може стати вирішальним у боротьбі між кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, Дональд Трамп разом із дружиною Меланією вже віддав голос на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

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