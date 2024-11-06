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ФБР: Погрози про мінування на виборчих дільницях у США надійшли з Росії

Олена ІвашківСереда, 6 листопада 2024, 01:41
ФБР: Погрози про мінування на виборчих дільницях у США надійшли з Росії
фото: Getty Images

Серія погроз про мінування, надісланих на виборчі дільниці по всій території Сполучених Штатів надійшла з Росії.

Джерело: "Голос Америки" з посилання на офіційних осіб та посадовців штатів

Деталі: Перші погрози про мінування вранці 5 листопада призвели до тимчасового припинення голосування на низці дільниць у деяких районах південно-східного штату Джорджія. Однак посадовці штату швидко з'ясували, що погрози не є вірогідними.

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"Ми ідентифікували джерело, і воно було з Росії", - сказав журналістам держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер.

Пряма мова Раффенспергера: "Вони замишляють негарне, і, здається, вони не хочуть, щоб ми мали спокійні, чесні та точні вибори, – додав Раффенспергер. – Вони думають, що якщо вони зможуть змусити нас битися між собою, вони можуть вважати це перемогою".

Деталі: Також у вівторок ФБР заявило, що йому "відомо про погрози про мінування на виборчих дільницях у кількох штатах".

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Крім того, у заяві ФБР йдеться, що багато погроз, "схоже, походять з російських доменів електронної пошти".

Дослівно ФБР: "Наразі жодна із загроз не була визначена як вірогідна, – заявили в бюро. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами з правоохоронних органів на рівні штатів та місцевому рівні, щоб реагувати на будь-які загрози нашим виборам і захищати наші громади, поки американці здійснюють своє право голосу".

США
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