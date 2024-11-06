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За даними екзит-полу, у чотирьох хитких штатах перемагає Гарріс

Олена ІвашківСереда, 6 листопада 2024, 02:24
За даними екзит-полу, у чотирьох хитких штатах перемагає Гарріс
фото: Getty Images

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа у чотирьох штатах, що коливаються, відповідно до екзит-полів.

Джерело: компанія Edison research, яка зробила екзит-поли на замовлення провідних ЗМІ США

Деталі: Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в чотирьох "хитких" штатах, Північна Кароліна, Джорджія, Вісконсін і Мічиган, із семи. 

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Трамп лідирує лише в Пенсільванії та Неваді. 

Ці результати є ключовими, які можуть визначити результат виборів президента США. 

У Північній Кароліні 48% виборців за Гарріс, 43% за Трампа;

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У Вісконсині 47% за Гарріс,  44% за Трампа

У Мічигані 48% за Гарріс і 45% за Трампа.

У Джорджії 49% за Гарріс, а 46% за Трампа.

У Пенсільванії 47% за Трампа, а 46% - Гарріс.

У Неваді 47% за Трампа, 44% за Гарріс.

В Аризоні по 46% виборців симпатизують Трампу і Гарріс.

Загалом по всій країні 48% учасників опитувань на виході з виборчих дільниць заявили про підтримку Гарріс і 44% про підтримку Трампа.

Довідково: 

З 2004 року Національний виборчий пул (NEP) та Edison Research проводять єдині національні екзит-поли у Сполучених Штатах. 

ABC News , CBS News , CNN і NBC News уклали контракт з Edison Research на проведення екзит-полу та швидкого підрахунку результатів голосування у США.

NEP є джерелом прогнозів та аналізу для кожних проміжних виборів, президентських праймеріз та президентських виборів. 

Дослідження виборів 2024 року включає екзит-поли в день виборів на виборчих дільницях по всій країні, екзит-поли на дострокових виборчих дільницях, а також телефонні та інтернет опитування виборців, які голосують поштою.

екзит-полСШАТрамп
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