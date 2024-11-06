Росія запустила на орбіту два іранські супутники
5 листопада Росія запустила на орбіту два супутники іранського виробництва.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Таким чином Росія продовжила тенденцію двостороннього російсько-іранського космічного співробітництва.
Російська ракета-носій "Союз 2.1б" стартувала з космодрому Східний в Амурській області вранці 5 листопада, запустивши 53 супутники на висоту 500 кілометрів.
Іранські ЗМІ повідомили, що серед запущених супутників були іранські супутники "Kousar" і "Hodhod".
Як повідомляється, супутник "Kousar" є супутником високої роздільної здатності, який знімає земну поверхню для сільськогосподарських цілей, управління природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, тоді як супутник "Hodhod" призначений для створення мереж супутникового зв'язку та Інтернету для забезпечення зв'язку з важкодоступними територіями.
Супутники були побудовані і спроектовані приватною іранською компанією "Омід Фаза".
Росія раніше запустила на орбіту іранський супутник дистанційного зондування Землі "Хайям" (інша назва - "Канопус-В") та дослідницький супутник "Парс-1" у серпні 2022 року та лютому 2024 року, відповідно.
ISW раніше оцінював, що Іран може використовувати ці супутники для для атак за кордоном.
Ключові висновки ISW за 5 листопада:
- Перші північнокорейські війська, ймовірно, офіційно вступили в бойові дії проти українських військ у Курській області.
- Кремль призначив першого в історії учасника програми "Час героїв" на посаду федерального рівня, продовжуючи свої зусилля з укомплектування державних посад ветеранами війни та створення довгострокових умов для мілітаризації російських органів влади від місцевого до федерального рівнів.
- Росія запустила на орбіту два супутники іранського виробництва 5 листопада за допомогою російської ракети-носія, продовжуючи тенденцію двостороннього російсько-іранського співробітництва в космічній сфері.
- Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська, на північний захід від Кремінної, в Часів Яр, поблизу Торецька, на південний схід від Покровська, на північний схід від Курахового, поблизу Вугледара і на північ від Роботиного.
- Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру.
- Російські військові намагаються утримати достатню кількість якісного особового складу в традиційно елітних військах.