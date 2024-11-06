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NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%

Олена ІвашківСереда, 6 листопада 2024, 06:07
NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%
Скриншот NYT

The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%.

Джерело: NYT, "Голос Америки"

Деталі: Цей показник може змінитися. 

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Наразі Трамп набирає 214 голосів виборників, Гарріс - 179. Для перемоги потрібно 270. 

Виборчі дільниці закрилися в більшості штатів, зокрема в усіх семи, що "коливалися". 

Поки що Трамп лідирує в п'яти штатах, що "коливаються" (у всіх, крім Мічигану). Зокрема й у Пенсильванії, де переможець отримає 19 голосів виборників.  

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Наразі за Гарріс проголосували 42,5 мільйона виборців (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 мільйона (52,5%). 

Доповнено: Станом на 6:24 шанс на перемогу Трампа зріс до 91 %

ТрампСША
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