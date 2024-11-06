NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%

The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа на виборах у 88%.

Джерело: NYT, "Голос Америки"

Деталі: Цей показник може змінитися.

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Наразі Трамп набирає 214 голосів виборників, Гарріс - 179. Для перемоги потрібно 270.

Виборчі дільниці закрилися в більшості штатів, зокрема в усіх семи, що "коливалися".

Поки що Трамп лідирує в п'яти штатах, що "коливаються" (у всіх, крім Мічигану). Зокрема й у Пенсильванії, де переможець отримає 19 голосів виборників.

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Наразі за Гарріс проголосували 42,5 мільйона виборців (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 мільйона (52,5%).

Доповнено: Станом на 6:24 шанс на перемогу Трампа зріс до 91 %