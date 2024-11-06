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Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США

Олена ІвашківСереда, 6 листопада 2024, 06:47
Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США
Вікторія Спарц, фото: Getty Images

Американка українського походження Вікторія Спарц повертається до Конгресу США.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Торік Спарц заявляла, що не планує балотуватись знову, але передумала за кілька днів до кінцевого терміну подання документів. Вікторія Спартц змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США.

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На офіційній сторінці кампанії Спарц зазначено, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу.

Серед пріоритетів програми Спарц, як вказано на сайті її кампанії: захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Крім виборів президента США, 5 листопада американці також обирають конгресменів. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавці у Палаті представників. Демократи зараз контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників. Вже відомо, що партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом США.

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Передісторія:

  • Спартц – перша представниця американського Конгресу, яка народилася в Україні, переїхала до США і досягла аж таких висот у американській політиці.
  • Вона здійснила кілька поїздок до України, зустрічалася навіть з першою леді. А ще її часом помилково називають співавторкою закону про ленд-ліз. Однак, за даними джерел і за визнанням самої Спартц, відносини з офіційним Києвом у неї не дуже складалися. 
  • А кульмінацією цих проблем став лист конгресвумен до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України, а також блок звинувачень на адресу Андрія Єрмака.
  • Спартц не голосувала за законопроект про підтримку України, а навпаки протидіяла схваленню американської допомоги

США
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