Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США

Американка українського походження Вікторія Спарц повертається до Конгресу США.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Торік Спарц заявляла, що не планує балотуватись знову, але передумала за кілька днів до кінцевого терміну подання документів. Вікторія Спартц змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США.

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На офіційній сторінці кампанії Спарц зазначено, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу.

Серед пріоритетів програми Спарц, як вказано на сайті її кампанії: захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

Крім виборів президента США, 5 листопада американці також обирають конгресменів. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавці у Палаті представників. Демократи зараз контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників. Вже відомо, що партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом США.

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