Вікторія Спарц перемагає на виборах до Конгресу США
Американка українського походження Вікторія Спарц повертається до Конгресу США.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Торік Спарц заявляла, що не планує балотуватись знову, але передумала за кілька днів до кінцевого терміну подання документів. Вікторія Спартц змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США.
На офіційній сторінці кампанії Спарц зазначено, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, противників абортів і малого бізнесу.
Серед пріоритетів програми Спарц, як вказано на сайті її кампанії: захист прав власників зброї, скорочення державних витрат, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США, збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.
Крім виборів президента США, 5 листопада американці також обирають конгресменів. Переобираються 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавці у Палаті представників. Демократи зараз контролюють більшість в Сенаті, республіканці - у Палаті представників. Вже відомо, що партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом США.
Передісторія:
- Спартц – перша представниця американського Конгресу, яка народилася в Україні, переїхала до США і досягла аж таких висот у американській політиці.
- Вона здійснила кілька поїздок до України, зустрічалася навіть з першою леді. А ще її часом помилково називають співавторкою закону про ленд-ліз. Однак, за даними джерел і за визнанням самої Спартц, відносини з офіційним Києвом у неї не дуже складалися.
- А кульмінацією цих проблем став лист конгресвумен до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України, а також блок звинувачень на адресу Андрія Єрмака.
- Спартц не голосувала за законопроект про підтримку України, а навпаки протидіяла схваленню американської допомоги.