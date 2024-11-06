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Трамп має невелику перевагу, але Гарріс ще має шанси на перемогу – WP

Ірина БалачукСереда, 6 листопада 2024, 07:36
Трамп має невелику перевагу, але Гарріс ще має шанси на перемогу – WP
ІНФОГРАФІКА WP

Видання The Washington Post пише, що кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, однак прогнозує, що кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу.

Джерело: прогноз WP

Дослівно видання: "Трамп (R) має невелику перевагу в колегії виборників, але Гарріс (D) все ще має шанси на перемогу".

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Деталі: Наразі Трамп набирає 230 голосів, а Гарріс – 209. Для перемоги необхідно 270. 

 
Інфографіка WP

Що стосується виборів до Сенату, то WP пише, що республіканці "мають всі шанси контролювати Сенат після завершення всіх перегонів".

Водночас видання прогнозує, що й демократи "все ще мають невеликі шанси на перемогу". 

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Інфографіка WP

WP зазначає, що у своєму прогнозі проаналізував уже підраховані голоси, а також історичні результати та демографічні дані, щоб оцінити, скільки голосів залишилося нерозподіленими, і який кандидат чи партія в кінцевому підсумку отримає ці голоси.

СШАвибориТрамп
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