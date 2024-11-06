Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Премія "УП 100". Купити квитки

Росіяни актували Україну 63 ударними БпЛА і 2 ракетами: 38 дронів збили

Ірина БалачукСереда, 6 листопада 2024, 07:51
Росіяни актували Україну 63 ударними БпЛА і 2 ракетами: 38 дронів збили
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П; 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 7:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!"

Реклама:

Деталі: Зазначається, що ракети загарбники випустили з акваторії Чорного моря, а дрони запускали з напрямків російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Орел, а також з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України

Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState

фото, відеоАрмія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені

ЗМІ: Обвинувачений у держзраді ексочільник управління СБУ Харківщини може вийти під заставу

фотоBihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном

Екснардеп Деркач увійшов до оборонного комітету російської Ради Федерації

Усі новини...
безпілотники
Близько третини ядерного арсеналу Росії перебуває у зоні досяжності українських дронів та ракет – ЗМІ
У Керчі на берег винесло загородження Кримського мосту, що встановлювали від дронів
Росіяни вдарили по Харкову: 3 постраждалих, пошкоджена багатоповерхівка  
Останні новини
04:20
NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
03:57
баскетболЛеБрон – найвіковіший гравець в історії НБА з трьома трипл-даблами підряд
03:48
США нададуть Україні $7,1 млрд військової допомоги до закінчення каденції Байдена – Пентагон
03:04
ОновленоРосія атакувала безпілотниками з південного напрямку
02:58
Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України
02:20
Словаччина хоче продовжити виключення з заборони ЄС на імпорт нафти з Росії
02:02
MMAДжон Джонс: історія найвеличнішого чемпіона в історії UFC, який наробив чимало лиха
01:32
Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState
01:16
Трамп планує призначити Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я
00:36
фото, оновленоВорожа атака на Одесу: кількість поранених зросла до 10, серед яких двоє дітей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: