Росіяни актували Україну 63 ударними БпЛА і 2 ракетами: 38 дронів збили

Уночі 6 листопада росіяни випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу, а також завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П; 38 ворожих дронів вдалося знищити, 20 були локаційно втрачені, ще 2 перебувають у повітрі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 7:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.



20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!"

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Деталі: Зазначається, що ракети загарбники випустили з акваторії Чорного моря, а дрони запускали з напрямків російських міст Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Орел, а також з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.