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ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів

Ірина БалачукСереда, 6 листопада 2024, 08:05
ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 250 окупантів, 20 артилерійських систем та 6 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 702 900 (+1 250) осіб,
  • танків – 9 214 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 18 592 (+11) од,
  • артилерійських систем – 20 170 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 245 (+0) од,
  • засобів ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 631 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 3 588 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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