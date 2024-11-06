ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів
Середа, 6 листопада 2024, 08:05
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 250 окупантів, 20 артилерійських систем та 6 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 702 900 (+1 250) осіб,
- танків – 9 214 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 18 592 (+11) од,
- артилерійських систем – 20 170 (+20) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 631 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 333 (+55) од,
- спеціальної техніки – 3 588 (+1) од.
Дані уточнюються.