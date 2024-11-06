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Сікорський: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовСереда, 6 листопада 2024, 12:49
Сікорський: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір країни відігравати провідну роль у підвищенні стійкості Європейського Союзу та про те, що Європа повинна негайно взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Джерело: Сікорський під час брифінгу для ЗМІ, цитує Укрінформ, передає "Європейська правда"

Деталі: Сікорський акцентував – Польща поважає рішення американського народу. 

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За його словами, підтвердилася правильність зовнішньої політики Польщі, яка полягає у підтримці політичних контактів як з демократами, так і з республіканцями. 

Він подякував обом кандидатам у президенти США – Дональду Трампу та Камалі Гарріс – за теплі слова про Польщу та підтвердження союзництва Варшави і Вашингтона. 

Як передають журналісти, глава польської дипломатії наголосив, що перебуває в постійному контакті з найвищими представниками з питань безпеки в таборі Трампа.

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Пряма мова: "Європа повинна негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку витратами на оборону та рішеннями щодо міграційної політики. Польща робить те, що її союзники лише розпочнуть робити".

Деталі: На його переконання, з відновленою довірою в ЄС та добрими стосунками зі США – Польща буде лідером у процесі підвищення стійкості ЄС.

"Вітер історії дме ще сильніше, польське лідерство виконає свою місію", – підсумував очільник польського МЗС.

Передісторія: 

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ПольщаЄССША
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