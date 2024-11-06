Трамп бере четвертий "хиткий" штат і гарантує собі виграш виборів

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та гарантує собі переможну кількість голосів виборників.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, NBC News прогнозує перемогу Дональда Трампа у штаті Вісконсин із 49,7% після підрахунку 99% голосів. У Камали Гарріс – 48,7%.

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Вісконсин виявився останнім штатом, який був потрібен Трампу для здобуття президентського крісла. З перемогою у Вісконсині, який дає 10 голосів виборників, Трамп забезпечив себе 276 голосами. Для перемоги необхідно було отримати щонайменше 270.

Водночас, NYT повідомляє, що Трамп забезпечив себе 277 голосами виборників.

І Гарріс, і Трамп приділяли Вісконсину багато уваги, грошей і ресурсів, проводячи великі мітинги в передмістях і студентських містечках, а також засипаючи виборців політичною рекламою.

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Що передувало: Відразу кілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп уже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".