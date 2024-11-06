Танчик, Таргани і Буревій – Федоров розповів про 4 роботизовані комплекси для фронту

Чотири багатофункціональних роботизованих комплекси, розроблені учасниками кластеру Brave1, пройшли кодифікацію Міноборони і зможуть працювати на фронті, заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова міністра: "Нещодавно кодифікацію пройшло ще 4 наземні роботизовані комплекси. Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30% зменшилися втрати українських військових".



Деталі: Зокрема, кодифікацію пройшли:

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ТАНЧИК – платформа, яка витримує навантаження до 500 кг та може виконувати різні місії: розвідувальні, диверсійні, евакуаційні, атакувальні та логістичні.

ТАРГАН 2К – комплекс, який легко адаптується під різні завдання – від логістичних до розвідувальних, має досить просту конструкцію та працює на відстані до 20 км. Його вартість 3 000 доларів.

ТАРГАН 200 – за характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження – до 200 кг. У логістиці він може замінити від 2 до 8 людей.

БУРЕВІЙ – комплекс, який допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

"Кожна із цих розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників. Це війна технологій, і чим більше їх на фронті, тим більша в нас перевага", – наголосив Федоров.

Він нагадав, що держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, які відповідають стандартам НАТО.

Саме тому одним із завдань кластеру Brave1 є допомога виробникам у доведенні розробок до готовності.



За словами міністра, у Brave1 уже є понад 220 кодифікованих розробок.