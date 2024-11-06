Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Премія "УП 100". Купити квитки

Трамп готує мітинг після перемоги на виборах – ЗМІ

Христина Бондарєва, Іван Д'яконовСереда, 6 листопада 2024, 14:02
Трамп готує мітинг після перемоги на виборах – ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Помічник новообраного президента Дональда Трампа заявив, що незабаром планується переможний мітинг.

Джерело: NBC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Помічник новообраного президента Трампа повідомив телеканалу, що ще один мітинг республіканця можна очікувати "незабаром".

Реклама:

Коли Трамп переміг Гілларі Клінтон вісім років тому, то провів декілька акцій під час перехідного періоду, які він назвав "турне подяки".

Передісторія:

  • Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

РЕКЛАМА:

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

вибориТрампСША
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: 10 пунктів внутрішнього Плану будуть представлені наступного тижня

фотоBihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном

Екснардеп Деркач увійшов до оборонного комітету російської Ради Федерації

Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро в межах Ukraine Facility

Запуск ізраїльської системи раннього оповіщення в Україні знаходиться на фінальній стадії – посол

Суддя Волков відсудив у держави 14 млн грн зарплати за три роки – "Укрінформ"

Усі новини...
вибори
Трамп бере четвертий "хиткий" штат і гарантує собі виграш виборів
Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах – Пєсков
Зеленський привітав Трампа з перемогою
Останні новини
22:48
У три місяці підірвався на міні, а згодом його ще й загубила бабуся. Як 2-річний хлопчик потрапив у "Місто добра"
22:47
ЗМІ: Обвинувачений у держзраді ексочільник управління СБУ Харківщини може вийти під заставу
22:08
Сибіга привітав майбутнього держсекретаря США, очікує на співпрацю
21:59
ОновлюєтьсяРосія атакує південь безпілотниками. В Одесі працює ППО
21:17
ЗМІ: Румунія проситиме в Києва і Кишинева дані щодо заборони в'їзду лідеру ультраправих
21:15
Суд продовжив Шуфричу арешт до 5 грудня
20:56
футболДовбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії
20:50
Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ – Шмигаль
20:44
Зеленський: 10 пунктів внутрішнього Плану будуть представлені наступного тижня
20:37
ЗМІ: Міністри закордонних справ п’яти країн Європи та України зберуться у Варшаві
Усі новини...
Реклама:
Реклама: