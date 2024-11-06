Трамп готує мітинг після перемоги на виборах – ЗМІ

Помічник новообраного президента Дональда Трампа заявив, що незабаром планується переможний мітинг.

Джерело: NBC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Помічник новообраного президента Трампа повідомив телеканалу, що ще один мітинг республіканця можна очікувати "незабаром".

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Коли Трамп переміг Гілларі Клінтон вісім років тому, то провів декілька акцій під час перехідного періоду, які він назвав "турне подяки".

Передісторія:

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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