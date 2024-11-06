СБУ і ОГП ідентифікували військового РФ, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на воєнного злочинця РФ, який причетний до депортації українських дітей під час окупації Миколаївської області.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Йдеться про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії – Джабраїла Юсупова на позивний "Габріель".

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За матеріалами справи, у липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних окупантів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців (одинадцятеро хлопчиків та чотири дівчинки віком від 8 до 17 років).

Серед них – 12 статусних дітей, 2 перебували у закладі через складні життєві обставини, а також дівчинка, яку вже вдочерили громадяни США, але не встигли забрали через початок повномасштабного вторгнення, зазначають у прокуратурі.

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Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до тимчасово окупованого Криму, а звідти "під конвоєм" окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї РФ.

Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Щоденно вони зазнавали впливу російської пропаганди – їм нав’язували російський націоналізм. Дітям заборонили розмовляти рідною мовою, використовувати українську символіку, а також змушували щоранку співати гімн РФ.

У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до Грузії, щоб потім повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Юсупову про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.