Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-"вагнерівець"

Бійці 47 окремої механізованої бригади взяли в полон російського солдата з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини, який, з його слів, був свідком страти воїнів Сил оборони.

Джерело: 47 ОМБр у Telegram

Деталі: Наразі повідомляється: чи брав затриманий росіянин на ім'я Юрій Піткевич участь у стратах, стверджувати наразі не можна.

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Вказано, що цей морпіх РФ має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут на Донеччині. У червні 2023 року приймав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У червні 2024 року Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.

Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком убивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.

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Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину.