Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-"вагнерівець"

Валентина РоманенкоСереда, 6 листопада 2024, 16:02
Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-вагнерівець
фото - 47 ОМБр

Бійці 47 окремої механізованої бригади взяли в полон російського солдата з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини, який, з його слів, був свідком страти воїнів Сил оборони.

Джерело: 47 ОМБр у Telegram

Деталі: Наразі повідомляється: чи брав затриманий росіянин на ім'я Юрій Піткевич участь у стратах, стверджувати наразі не можна.

Реклама:

Вказано, що цей морпіх РФ має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут на Донеччині. У червні 2023 року приймав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У червні 2024 року Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.

Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком убивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.

РЕКЛАМА:

Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину.

воєнні злочиниРосіяКурська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоОкупанти завдали авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, серед постраждалих – діти

МЗС заявило, що Україна не знала про розмову Трампа і Путіна – ЗМІ

За два дні онлайн-відстрочку в "Резерв+" отримали 40 тисяч людей – Міноборони

WP: Трамп поговорив із Путіним про війну в Україні

У Молдові після атаки РФ на Україну знайшли другий за день дрон

На нічний клуб у Празі влаштували облаву через скарги на українських відвідувачів

Усі новини...
МЗС Росії відреагувало на перемогу Трампа
Генштаб: На фронті 99 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
Порошенко чекає реакції на "вибори" в ОРДЛО від G7, ЄС та США
DeepState: За жовтень росіяни окупували майже 500 км² України – найбільші втрати за рік
Останні новини
06:02
біатлонЕкшен для продакшену і сліпий жереб. Українські коментатори – про нові правила IBU
05:56
У Росії злетіли 8 бомбардувальників Ту-95
05:50
Шольц і Трамп поговорили про відновленням миру в Європі
04:52
фото, відеоОкупанти завдали авіаударів по Запоріжжю: є загиблий, серед постраждалих – діти
04:02
оновлено від 2:44Росіяни атакували Миколаїв дронами: четверо загиблих
03:52
оновленоРосіяни всю ніч атакували ударними БпЛА регіони України
03:38
ISW: Страти українських військовополонених росіянами залишаються безкарними
02:07
БоксДжошуа не зможе вийти на реванш із Дюбуа у лютому
01:48
У Запоріжжі пролунав вибух – ЗМІ
01:30
Білий дім пояснив, як Байден підтримуватиме Україну до кінця перебування на посаді
Усі новини...
Реклама:
Реклама: