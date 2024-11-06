Сенатор-республіканець заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, і її треба завершувати

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо (штат Флорида) вважає, що війна, яку Росія розв'язала проти України, "зайшла в глухий кут", і її потрібно "довести до кінця".

Джерело: Рубіо в ефірі Today, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Рубіо, немає того, хто не хотів би завершення війни.

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"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця", – сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд", – додав він.

Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.

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Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, "хоче, щоб війна закінчилася".

"Не потрібно бути фанатом Владіміра Путіна, щоб хотіти закінчення війни", – сказав Рубіо.

Він також додав, що "Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну".

За даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа.

Президент Володимир Зеленський привітав кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа із перемогою на виборах до оголошення офіційних результатів.

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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