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РосЗМІ пишуть, що Путін привітав Трампа "через знайомих"

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 6 листопада 2024, 18:45
РосЗМІ пишуть, що Путін привітав Трампа через знайомих
фото: getty images

Російське видання "Верстка" повідомляє, що очільник Кремля Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це неформально.

Джерело: публікація видання, про яку пише "Європейська правда"

Деталі: Представники російської влади та еліти, зокрема Путін, привітали Трампа, але зробили вони це не офіційно, а "через знайомих", розповів виданню співрозмовник у парламенті, який обіймає високу посаду.

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Раніше прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи це питання, заявив, що не знає, чи буде Путін вітати Трампа, оскільки той очолює недружню країну.

За словами джерела, привітання передали і глава МЗС Сергєй Лавров, і заступник голови Радбезу Дмитрій Медведєв, і голова правління "Сбєра" Герман Греф, і спікери палат парламенту. 

Інформацію про неформальні привітання підтвердив виданню і близький до Кремля співрозмовник. За його словами, вітання передали по лінії російського МЗС. 

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Джерело констатувало, що у головних представників російської влади "є стосунки" з новим президентом, які "Кремль хоче підтримувати", оскільки у Москви "є на Трампа певні надії".

"У російської еліти є надія на те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США стосунки Вашингтона і Москви можуть покращитися, а підтримка України стане меншою. Через це кращим стане і становище російських військ на фронті, вважають представники політики. Однак поки незрозуміло, яких саме кроків чекають від Трампа в Кремлі", – узагальнює видання.

Телеканал CNN раніше повідомив, що Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

ПутінТрамп
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