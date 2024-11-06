ОВА: У Покровську залишається понад 11 тисяч людей

Станом на 6 листопада 11,5 тисяч людей залишається у Покровську на Донеччині, серед них 51 дитина.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону

Пряма мова: "У Покровській громаді залишається зараз 18 тисяч людей, серед них 99 дітей. А в самому місті Покровську – 11,5 тисячі людей і 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста – це з того напрямку від міста Селидового, ті місця, ті дороги, які були визначені військовими".

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Деталі: За його словами, наразі у місті працюють деякі магазини й відділення "Укрпошти".

Водночас є проблеми з водо-, газо- та електропостачанням, оскільки росіяни щодня обстрілюють Покровськ балістичними ракетами й FPV-дронами. Місцева влада закликає людей евакуюватися до безпечніших місць.